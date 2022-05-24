Kırsal Tepe Mahallesi$ndeki Tepe Dicle Ortaokulunda beden öğretmeni ve kick boks antrenörü Uğur Selçuk Öner, 3 yıl önce yeteneğini keşfettiği kız ve erkek 10 öğrenciyi kick boksa yönlendirdi.

Öner'in, okulu bırakma noktasında iken aileleri ikna edilerek eğitime kazandırılan, dezavantajlı öğrencilerin de aralarında olduğu 10 öğrenciden oluşturduğu takım, 3 yılda Erzurum, Kütahya, Ordu, Çorum'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ve Adana'daki Cumhuriyet Kupası yarışmasından 5 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile döndü.

Takımdan 4 sporcu boş zamanlarında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine destek olurken bir yandan da 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlandı.

İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan 4 sporcudan Melike Fidan (14) yıldız (kız) "point fighting" kategorisinde 42 kiloda birincilik, Emin Kaya (13) yıldız (erkek) "point fighting" kategorisinde 47 kiloda üçüncü, Meyrama Çelebi (15) ise yıldız (kız) "point fighting" kategorisinde 46 kiloda üçüncülük elde etti.

"Diyarbakır ve ülkemiz için büyük bir başarıdır"

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve kick boks antrenörü Uğur Selçuk Öner, AA muhabirine, bu büyük turnuvaya Diyarbakır ve ülkeyi temsilen 4 sporcuyla katıldıklarını, 3 sporcunun dünya derecesi elde ettiğini söyledi.

"Bir sporcumuz dünya kupası şampiyonu, diğer 2 öğrencimiz de dünya kupası 3'üncüsü oldu. Bu bizim için gurur verici, Diyarbakır ve ülkemiz için büyük bir başarı." diyen Öner, bu çocukların köylerinde hayvancılıkla uğraşıp aynı zamanda derslerine çalıştığını ve antrenman yaptığını, bu şartlarda büyük turnuvalara katıldıklarını belirtti.

Öner, sporcuların mücadelesinin çok büyük olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın azmi, kararlılıkları, istekleri, inançları doğrultusunda bizler de antrenörleri olarak bu işe inandık. Kimi çocuğumuz hayvancılıkla uğraşıyor kimi çocuğumuz da tarlada çalışıyor. Bu işlerini yaptıktan sonra antrenmana gelebiliyorlar. Çocuklarımız köylerinde hayvan otlatıyor, tarla sürüyor. Kimisi kardeşlerine bakıyor. Buna rağmen çocukların azmi ve kararlılığı bizim için çok önemli."

"Köyde yaşarken 3 çocuğumuzu bu seviyelere getirdik"

Bismil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Kaya ise ilçedeki yetenekli çocuklara destek verdiklerini belirtti.

Kaymakamlığın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi kurslarında destekledikleri sporcuların, katıldıkları uluslararası müsabakalarda Diyarbakır'a ve ülkeye getirdiği başarıların gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Çalışmalarımız devam edecek. Bu çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaya, "Bir kızımızı çobanlıktan dünya birinciliğine ulaştırdık. Gerçekten kısıtlı imkanlarla köyde yaşarken 3 çocuğumuzu bu seviyelere getirdik. Bu çocuklarımız köy ortamında büyüyüp kısıtlı imkanlarla bu başarıyı sağlayabiliyorlarsa bu çocuklarımıza destek çıkıldığı zaman gerçekten bayrağımızı dünyada dalgalandırabilecek potansiyele sahipler." ifadelerini kullandı.

"Ülkemi, bayrağımı temsil ettiğim için çok mutluydum"

Sporculardan Melike Fidan, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını, bugüne kadar zor şartlarda antrenman yaparak hazırlandığı müsabakalarda farklı dereceler elde ettiğini söyledi.

Son katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda birinci olduğunu anlatan Fidan, "Heyecanlıydım ama başardım. Sevinçten gözlerimden yaşlar akıyordu. Mutluydum. Ülkemi, bayrağımı temsil ettiğim için çok mutluydum." dedi.

Fidan, köyde anne ve babasına yardım ettiğini, koyunları otlattığını belirterek, aynı zamanda da derslerine çalıştığını, kitap okuduğunu, arkadaşları ile spor yaptığını aktardı.

Sporu hiç aksatmadığını dile getiren Fidan, köyde ya da evinin damında azimle spor yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dünya Kupası'ndan üçüncülükle dönen Meyrama Çelebi de hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu belirtti.

"Bayrağımızı dalgalandırdığım için kendimle gurur duyuyorum. Boş zamanlarımda aileme yardım ediyorum. Hayvanları otlatıyoruz. Tarlada derslerimize de çalışıyoruz. Eğitimimizi yarıda bırakmıyoruz." ifadelerini kullanan Çelebi, hem spora hem de eğitime devam ettiklerini aktardı.

Emin Kaya ise 3'üncü seçildiğini duyduğunda mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadığını anlatarak, hedefinin milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.