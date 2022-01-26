Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Dicle ilçesine bağlı kırsal Sergenli Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki 36 haftalık hamile Sübhan Yıldırım'ın sancısı olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye UMKE sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler Yıldırım'ı ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesine götürdü.