Kilis’te etkili olan kar yağışıyla kapalı olan 201 yerleşim biriminde köy yolları açılırken, kent merkezinde ise belediye kaldırımlardaki buzları temizliyor.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Merkez, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçesine bağlı köyler, mezralardan oluşan 201 yerleşim birimini dün akşam itibaren ulaşıma açtı.

Kilis ve ilçelerinde kapalı yol bulunmuyor.

Kilis Belediyesi ise kent merkezindeki bütün yolları açtıktan sonra tuzlama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, buz tutan kaldırımları temizlemeye devam ediyor.

Bu gece etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle gerek İl Özel İdaresi gerekse, Kilis Belediyesi hazır kıta beklediği öğrenildi.