Gaziantep Valisi Davut Gül,Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışı beklendiğini aktararak "Gaziantep’imizin güzel insanları, bu geceden başlayarak yaklaşık 24 saat kar yağışı bekliyoruz. Kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Yük taşıyan kamyonların da acil değilse perşembe günü yola çıkmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.