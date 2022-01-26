Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 31 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 31 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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