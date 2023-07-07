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Güncel
AA 07.07.2023 16:41

Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Devlet Su İşleri tarafından tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle P4 Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Söz konusu inşaatın tamamlanmasıyla toplam 124 bin 700 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Kralkızı-Dicle P4 Sulaması inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10,5 seviyesindedir. 14 bin 467 metre CTP boru döşenmiştir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 935 milyon lira katkı ve 17 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır"

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