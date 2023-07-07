Şırnak Üniversitesi tarafından şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Şırnak Üniversitesi kampüs girişinin sağ tarafında oluşturulan “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” açılışına Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, akademik ve idari personel katıldı.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit edilen vatandaşlar için derin bir üzüntü yaşadığını belirten Rektör Alkış, “Bu girişim ülkemiz için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İnşallah ülkemizde bir daha böylesine üzücü bir hadise yaşanmaz ve ülkece refah ve huzur içinde yaşarız. Şehitlerimize minnettarız ve bu ormanı şehitlerimizin unutulmaması için oluşturduk. Üniversitemiz Kampüs girişinin sağ tarafında 3000 metrekarelik alanda oluşturduğumuz hatıra ormanında yaklaşık 80 tane fidan bulunuyor” dedi.



“Hayatta bir dikili ağacımız olsun” sözleri ile konuşmasını tamamlayan Rektör Alkış, alanda bulunan fidanları suladı. Açılış programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.