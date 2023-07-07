Edirne'de silahlı terör örgütü üyesi 11 zanlı yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde, 11'i terör örgütleri üyesi, 34'ü haklarında yakalama kararı bulunan, 43'ü de askeri suçlardan aranan toplam 88 zanlı yakalandı.



Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 34, askeri suçlardan aranan 43 olmak üzere toplamda 77 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler yürüten jandarma ekipleri ise FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2, hudut birlikleri tarafından; FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 3, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs olmak üzere toplam 11 terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" bilgilerine yer verildi.