Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mahalle koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla koronavirüs nedeniyle Armutova Mahallesi'nde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Mahallede yaşayanların istisnai durumlar dışında sokağa çıkmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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