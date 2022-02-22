Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.
E.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz