Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik ile kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde tespit edilen zanlı H.A'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 5 sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Çankırı Kaçakçılık Narkotik Uyuşturucu
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