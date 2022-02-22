Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin Adıyaman, İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin farklı bir soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin yurt dışında, 2'sinin Kovid-19 hastası olduğu, diğer zanlıların da yakalanmaya çalışıldığı belirtildi.