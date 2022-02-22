Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EYT Son Dakika: EYT çıktı mı, çıkacak mı? İşte EYT'de son gelişmeler..
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin 5 adımlı bir program kapsamında ele alınacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı.
5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi.
Akbaşoğlu, şöyle devam etti:
"Üçüncü sırada 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturularak ilgili paydaşlarla bir araya gelindi. Bu olay neticelendirildikten sonra bütün çalışanlarımızla ilgili bu ek göstergeye ilişkin söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi karara bağlandıktan sonra EYT meselesi masaya yatırılacak. Bu meseleye dair kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk."
Etiketler: EYT Son Dakika Memur
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