Trabzon’da polis ekiplerinin sahte içki yapımı ve kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda adli makamlardan alınan arama kararı ile M.K. ve E.Y. isimli kişilerin bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Evde yapılan aramada 33 litre sahte alkollü içki, 78 adet şişe içerisinde içki imalatında kullanılan etil alkol, 315 adet şişe kapağı, 150 adet boş cam şişe, 504 adet sahte tapdk bandrolleri, çeşitli aromalar ve 1 adet maşrapa, 3 adet huni, 1 adet cezve, 1 adet küçük tüp ve 1 adet enjektör ele geçirildi.

M.K. ve E.Y. gözaltına alındı.