Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da FETÖ operasyonu
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında ByLock kullanıcıları da olan 2 sivil, 1 avukat, 3 askeri personel gözaltına alındı.
Denizli'de gözaltına alınan ve Burdur'a getirilen sivillerden Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu, aranma kaydı bulunan "gizli görevli" olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Ö.G sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Burdur FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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