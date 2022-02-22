Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında ByLock kullanıcıları da olan 2 sivil, 1 avukat, 3 askeri personel gözaltına alındı.

Denizli'de gözaltına alınan ve Burdur'a getirilen sivillerden Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu, aranma kaydı bulunan "gizli görevli" olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Ö.G sulh ceza hakimliğince tutuklandı.