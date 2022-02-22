Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 Afganistan ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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