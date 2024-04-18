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Güncel
TRT Haber 18.04.2024 12:28

Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Diyarbakır'da devrilen kireç yüklü tır nedeniyle, Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Diyarbakır karayolunda tır devrildi
[Fotograf: AA]

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu 10. Kilometresinde meydana geldi.

Diyarbakır istikametinden-Siverek’e doğru seyir halinde bulunan inşaat kireci yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu trafiğe kapandı.

Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Yaklaşık 2 saat kapalı kalan Diyarbakır-Siverek istikametindeki karayolu, tırın çekici ile çekilmesinden sonra, trafiğe açıldı. 

Diyarbakır karayolunda tır devrildi

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