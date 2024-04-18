Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu 10. Kilometresinde meydana geldi.
Diyarbakır istikametinden-Siverek’e doğru seyir halinde bulunan inşaat kireci yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Siverek istikametindeki kara yolu trafiğe kapandı.
Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan Diyarbakır-Siverek istikametindeki karayolu, tırın çekici ile çekilmesinden sonra, trafiğe açıldı.