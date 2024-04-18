Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.04.2024 12:10

Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye'yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde iki lastik bot bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda da aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerle birlikte ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi ise gözaltına alındı.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Adıyaman'da refüje çarpan devrildi: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Bakan Şimşek: Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
13:48
Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
13:34
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
13:35
Yoğun bakımdaki hastaların elini tutacak robot kol geliştirildi
13:32
ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü
13:31
Dışişleri'nden AB Liderler Zirvesi'ne tepki
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ