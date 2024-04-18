Bir hafta sonra düğünü olacaktı, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında çalışan Murat Karadağ arızalanan forklifti tamir etmek için altına girdi.

Krikonun kırılması üzerine forkliftin altında kalan Karadağ, ağır yaralandı.

İş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır Yaralı Karadağ, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Karadağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Talihsiz vatandaşın 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.