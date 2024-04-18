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Güncel
İHA 18.04.2024 11:34

Bir hafta sonra düğünü olacaktı, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

Elazığ’da forklifti tamir etmek isterken altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayatını kaybeden işçinin 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Bir hafta sonra düğünü olacaktı, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Elazığ'ın  Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında çalışan Murat Karadağ arızalanan forklifti tamir etmek için altına girdi.

Krikonun kırılması üzerine forkliftin altında kalan Karadağ, ağır yaralandı.

Bir hafta sonra düğünü olacaktı, forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

İş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır Yaralı Karadağ, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Karadağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Talihsiz vatandaşın 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

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