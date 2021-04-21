Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası Abdullah Erbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün evinde vefat eden Abdullah Erbaş'ın cenazesi, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camisi'nden kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı Abdullah Erbaş, aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.
Cenazeye, Erbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
Sıradaki Haber
Havucun en tatlı hali: Cezerye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz