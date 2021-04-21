Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yaptı.

Kentin giriş ve çıkışları ile ana arterlerde denetleme noktası kuran jandarma, durdurduğu araçlarda maske ve mesafe ile HES kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, sabah saatlerinde ise kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında denetim yaparak, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine riayet etmeleri konusunda anons yaptı.