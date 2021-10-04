Bulduk Baba Camisi'nde görev yapan din görevlisi Abdullah Sağlam ve eşi Ayşe Sağlam, hayırseverlerin bağışladığı gıda, yakacak gibi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, onların yüzünü güldürüyor.

Sağlam, AA muhabirine, daha önce Bursa'da görev yaptığını, Adıyaman'da da 14 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını anlattı.

Eşinin hayır işlerinde bir an olsun kendisini yalnız bırakmadığını belirten Sağlam, "25 yıldır evliyim. Eşim sağ olsun beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Beraber gidip ihtiyaç sahibi belirliyor ve onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah hayrı yapandan da vesile olan dan da razı olsun." dedi.

Eşiyle kapı kapı dolaşıyor

Ayşe Sağlam ise eşiyle birlikte hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir köprü olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sağlam, "Evliliğimizin ilk yıllarında eşim eve geç geliyordu, baktım olacak gibi değil ben de ona katıldım. Şimdi beraber gidip ailelerin misafiri olup onların yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahipleri için marketten alışveriş yapıyoruz. Listeyi alıp hayırseverlerin bize verdiği ne olursa onu ulaştırıyoruz. Her ailenin misafiri oluyoruz ve onların özel ihtiyaçlarını belirleyip yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aysel Dermez, kendilerini sürekli ziyaret eden çifte ve ihtiyaçlarını karşılayan hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye uyruklu ve bedensel engelli Reyhan Ahmed ise kendilerine yardım ulaştıranlara teşekkürlerini iletti.

Ahmed, "Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim, Abdullah Sağlam hocam da bizi düşünüyor ve sürekli bize yardım ediyor." ifadelerini kullandı.