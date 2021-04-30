Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bursa'da Mustafakemalpaşa’daki Tatkavaklı Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında 67 yaşındaki Kadir Kaymak, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı.
Traktörün hakimiyetini kaybeden Kadir Kaymak, traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalarak can verdi.
Kadir Kaymak’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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