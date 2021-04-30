Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin vefat ettiği, 1556 yeni vaka kaydedildiği, 1596 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 836'ya, vaka sayısının 711 bin 373'e, iyileşenlerin sayısının ise 682 bin 503'e yükseldiği kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 405 yeni vaka tespit edildiğini, 7 bin 111 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Toplam can kaybının 15 bin 465'e, vaka sayısının 1 milyon 65 bin 199'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 942 bin 46 oldu.