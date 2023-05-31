Devletin sağladığı destek Sinop'ta kadınların yeni umut kapısı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek ve Eğitim Merkezince yürütülen proje kapsamında Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik takı tasarım kursu açıldı.

Yaptıkları ürünlerde kullandıkları malzemelerin ücretsiz karşılandığı projede, kadınların mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı sunularak ekonomik anlamda gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli nakış öğretmeni Reyhan Keskin, devletin desteğiyle yaklaşık 3 ay önce açılan kursun dezavantajlı grupların toplumda yer edinebilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kursa katılan her kadının bir şeyler öğrenebilmek için özveriyle çalıştığına dikkati çeken Kesin, "Kadınlarımız takıları tasarlıyor ve yapıyorlar. Devletimizin güzel bir projesi bu. Dezavantajlı gruplarımız, kadınlarımız için yapılmış bir proje. Bu projede kadınlara tüm malzemeleri devlet veriyor. Her şey devletten, kadınlar öğreniyor, üretiyor. Ondan sonra da yaptıkları ürünleri satıyorlar. Sinop turistik bir bölge. Takıları da satabilecekleri güzel yerler var. İnşallah bundan güzel güzel para kazanırlar" dedi.

Kursa katılan kadınlardan Edanur Demirsöz ise projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin kadınlar olarak kendilerine girişimcilik kazandırdığına işaret eden Demirsöz, her geçen gün kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kadınlara yönelik bu tür projelerin mutluluk verici olduğunu kaydeden Demirsöz, "İlk defa böyle bir proje ile karşılaştık. ADEM Projesi bize girişimcilik kazandırdı. Sıfırdan başladık her şeye. Burada hocamızın sayesinde birçok şey öğrendik. Stant açarak ürünlerimizi satışa sunmayı planlıyoruz. Bu konuda bize destek olunmasını da istiyoruz" diye konuştu.

Sibel Dinçer ise devletin kendilerine sağladığı hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, "Çok güzel bir proje. Devletimiz tüm malzemeleri bize ücretsiz verdi. Satacağımız ürünlerin geliri de bizim olacak. Devletimiz sağ olsun. Herkese teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.