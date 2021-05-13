Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki akranlarına yolladıkları kartpostallarla hem özlem giderdi hem de eski bayram geleneğini yaşattı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanında kuruluşlarda kalan çocuklar, eski bayram geleneklerini yaşatmak amacıyla hazırladıkları el emeği göz nuru kartpostalları farklı illerdeki akranlarına gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a da bayram kartpostalı yollayan çocuklar toplam 1190 bayram kartpostalını çocuk evlerindeki arkadaşlarına ulaştırdı.

Salgının ayırdığı akranlarıyla özlem giderdiler

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen bu çalışma sayesinde çocuklar, Kovid-19 sebebiyle bir araya gelemedikleri akranlarıyla da özlem gidermiş oldu.

Bayram kartpostallarında birbirlerini özlediklerini dile getiren çocuklar, salgının bitmesi ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar, çalışmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle kuruluşlarda sıkılan çocuklar açısından kartpostalların eğlenceli bir aktivite de olduğuna işaret etti.

Kartpostallarda Tunceli'ye ait fotoğrafların yer aldığını belirten Acar bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.