Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.’nın kullandığı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.’nin kullandığı motosiklet, aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.
Burada tedaviye alınan Uğur S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:52
- 11:43
- 11:40
- 11:52
- 11:38
Sıradaki Haber
Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz