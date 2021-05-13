Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.’nın kullandığı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.’nin kullandığı motosiklet, aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Burada tedaviye alınan Uğur S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

