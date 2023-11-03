Derince'de fidanlar toprakla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı çerçevesinde Derince'de bir dizi etkinlik gerçekleşti.



Bu çerçevede, Derince Belediyesi ve Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinin de katkılarıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Parkında düzenlendi. Programda fidan diken özel öğrencilerle bir araya gelerek onlara eşlik eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, "Gelecek nesillerimize daha yeşil bir Derince ve Türkiye miras bırakmak için fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.