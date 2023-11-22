Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.11.2023 09:27

Dere yataklarına atılan çöpler temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, hafta sonu ilimizi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış sonrasında Turgutlu ilçe merkezi ve Avşar Mahallesinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Dere yataklarına atılan çöpler temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hafta sonu il genelinde etkili olan aşırı yağışlara karşı yapılan uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçe merkezi ve Avşar Mahallesinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

“Dere yataklarını çöplük olarak kullanmayalım”

İl genelindeki dereler ve su kanallarının sorumsuzca atılan çöpler nedeniyle tıkandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışta da tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürdük. Temizlik çalışmalarında karşılaştığımız manzaralar hiç değişmiyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım” dedi. 

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kayseri'de 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
AB, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşmadan memnun
10:42
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
10:40
Batan gemideki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmaları 4'üncü gününde
10:40
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
10:34
Bakan Göktaş: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız
10:31
Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila: Şifa Hastanesi işgalin merkezi oldu, bu tarihte bir ilk
Van’da 600 personelle karla mücadele çalışması
Van’da 600 personelle karla mücadele çalışması
FOTO FOKUS
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
İsrail ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarını sürdürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ