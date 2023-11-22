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Güncel
İHA 22.11.2023 07:51

Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ışık ihlal yaptığı ileri sürülen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu.

Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobili ile İzmir istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan Ömer K., iddiaya göre ışık ihlali yaptı.

Bu sırada motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan M.’nin motosikletine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan M., tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan motosiklet sürücüsünün Aydın’a sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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