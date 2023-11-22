Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.11.2023 08:54

Bayburt'ta 91 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt'ta Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bayburt'ta 91 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarla Bayburt merkez ve Demirözü ilçeleri jandarma sorumluluk sahasında özellikle sit alanlarında izinsiz kazı ve tarihi eser araştırması yapıldığı tespit edildi.

İzinsiz kazı yapıldığı ve yapılan kazılarda tarihi eserler bulunduğuna ilişkin duyumların değerlendirilmesiyle tespit edilen şahıslara ait evlerde ekiplerce aramalar yapıldı.

Aramalar sonucunda Roma ve Bizans dönemine ait 16 yüzük, 2 küpe, 2 kolye, 1 bilezik, 1 broş, 4 haç figürü, 1 insan figürlü heykelcik, 1 hayvan figürlü heykelcik, 10 ok ucu ve 53 süs eşyası türünde metal obje olmak üzere toplam 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda bulunan tarihi eserlerin yanı sıra daha önce sit alanlarında kazılmış izinsiz kazı çukurları da tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Bayburt Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:04
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
08:48
Ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek
08:38
İsrail'in mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az dokuz kişi öldü
08:35
ABD'li genç seçmenin yüzde 70'i, Biden'ı onaylamıyor
08:33
Hatay'da ev yangını
08:41
Yurt genelinde aranan 2 bin 136 kişi yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 47. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 47. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Aerobik cimnastikte genç sporculardan tarihi başarı
Aerobik cimnastikte genç sporculardan tarihi başarı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ