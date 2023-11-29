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Güncel
AA 29.11.2023 20:33

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine, karbon fiber tesisi inşa edilecek.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Kemal Çeber'in başkanlığında Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Çeber, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde Gaziantep'te güzel bir yola girildiğini belirtti.

Gaziantep'in savunma sanayinin karakteriyle uyuştuğunu vurgulayan Çeber, "Bu uyumu fiiliyata güçlü şekilde dökmek lazım. Bunun için yereldeki bileşenler ciddi heyecanla gayret içerisinde. Valilik olarak bunun için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeber, ilgili kurum ve kuruluşlarla savunma sanayisiyle ilgili çalışma ve görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Gaziantep'te artık dijital dönüşüm, yeşil sanayi, sanayide yeşil dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uygulamalar yaptıklarını belirten Çeber, "Onun için hem Savunma Sanayii Başkanlığımızın hem de Milli Savunma Bakanlığımızın bu şehirde koordinatör birimleri olsun istiyoruz" dedi.

Toplantıda Savunma Sanayii Başkanlığınca Nurdağı ilçesi sınırları içerisinde kurulacak karbon fiber tesisinin detayları görüşüldü, tesisin fizibilite raporu hazırlanmasına karar verildi.

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