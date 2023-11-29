Ahlat'ta, Filistinliler yararına yardım kermesi düzenlendi

Ahlat Belediyesi Destek Merkezi tarafından ilçedeki alışveriş merkezinde düzenlenen kermese protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Destek Merkezindeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve tatlılar, kermeste satışa sunuldu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, Ahlat'ın geçmişte de Kubbet-ül İslam olarak her zaman İslam'ın yanında yer aldığını, Müslümanların dostu ve korucusu olduğunu söyledi.

Belediye öncülüğünde Ahlatlı kadınların ve duyarlı vatandaşların kermesi düzenlediğini ifade eden Bingöl, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim bu yardımı hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah hak ettiği yere ulaşır" dedi.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise herkesin gözü önünde bir zulüm işlendiğini bildirerek, "Aslında dava hakikaten İslam davasıdır. Dinimize de din kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm gayretimizle Filistin ve Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bu etkinlikte bulunmaktan onur duyduk. Kermesimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar yararına kermesin düzenlendiğini vurguladı.

Filistin konusunun herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Çoban, şunları aktardı:

"İnsanlığı üzen bir meseledir. Biz de bu hadiseye duyarsız kalamazdık. Yapılan bir zulüm var. Oradaki kardeşlerimize yapılan zulme sessiz kalmayacağız. Mazlum milletlerin hamisi olan bir kültürden geldiğimiz için bırakın Müslümanları gayri Müslimlere de bu yapılsaydı yine kabullenmeyecek ve doğru bulmayacaktık. İşgalci kültürü reddediyoruz. Gazze'de olan bu zulmü kınıyoruz"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kermesin açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara yöresel yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

Kermesin tüm gelirinin Gazze'deki insanara gönderileceği bildirildi.

Programa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.