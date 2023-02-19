Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1287 yaralının tedavisi devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 758 hastadan 1287'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 471'i taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 758 hastadan 8 bin 471'i taburcu edilirken 1287 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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