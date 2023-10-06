Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinden Dönüşüm Kampanyası kapsamında verilen hibe ve kredi miktarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.