Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.10.2023 11:40

Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinden Dönüşüm Kampanyası kapsamında verilen hibe ve kredi miktarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

 

ETİKETLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
T3 Vakfı "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" kapsamında 5 bin öğrenciye burs verecek
12:42
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek
12:10
Rusya'dan Erivan'a ziyaret: Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek
12:46
Nobel Barış Ödülü Narges Mohammedi'ye verildi
11:55
Çimento sektörü mercek altında: Fiyatları düşürteceğiz
11:55
İsrail'de bir turist "Tevrat'a aykırı olduğu" gerekçesiyle müzedeki binlerce yıllık heykelleri kırdı
Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek
Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek
FOTO FOKUS
31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ