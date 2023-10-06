Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

S.A. idaresindeki öğrenci taşıyan minibüsle Metin K. yönetimindeki motosiklet, Modernevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda çarpıştı.
Motosikletten yola savrulan Metin K.ve kuzeni Mehmet Y. ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin K. ile Mehmet Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Metin K.'ın paramedik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Minibüs sürücüsü S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.