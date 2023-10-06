Sinop kruvaziyer turizmiyle 12 bini aşkın yabancı turiste ev sahipliği yaptı

Uzun ve temiz sahilleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla bölgesinde ön plana çıkan Sinop, bu yıl da kruvaziyerlerin rotasında yer aldı.

20 Nisan-3 Ekim tarihlerinde 13 yolcu gemisinin ziyaret ettiği kent, bu süre zarfında 12 bin 155 yabancı turisti ağırlama imkanı buldu.

Gemilerle kente gelen turistler, burada kaldıkları süre boyunca alışveriş yaparak Akliman, Hamilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleri gibi tabiat parklarını gezdi.

Turistler, ayrıca kent sahillerinde denize girme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop olarak bu yıl 11 geminin kente gelmesi yönünde plan yaptıklarını ancak gelen taleplerle bu sayının 13'e yükseldiğini söyledi.

Nisan ayında başlayan seferlerin ekim ayı ile sona erdiğini vurgulayan Süren, yolcularla ve gemi kaptanlarıyla yaptıkları görüşmelerde Sinop'a dair güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Sinop'un, doğa ve kültür rotalarının kolay ulaşılabilir olmasının yanı sıra sahil ve plajlar kenti oluşunun yabancı turistlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Süren, 13 gemiyle 12 bini aşkın turistin gelerek kentlerini tanıma ve görme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Kent ekonomisine katkı sunuyorlar"

Hedefleri doğrultusunda gelecek yılın planlamasına başladıklarına dikkati çeken Süren, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl 20 civarında turun yapılacağı yönünde beklentilerimiz var. Acentelerden gelen bilgiler de bu yönde. Biz de gelecek yıl sezona kadar şehir içi tabelandırmalar, yer çizgileri, kent haritaları şeklinde hazırlıklarımızı yapacağız. Diğer çalışmalar da devam ediyor. Meydan Projesi kapsamında şehrimizin var olan bazı altyapı eksikleri de giderilmiş olacak. Düzen ve temizlikle alakalı, yeme, içme mekanları ve alışveriş merkezleriyle ilgili de önümüzdeki ay yapacağımız koordinasyon kurulu toplantısında önemli kararlar alacağız."

Süren, yolcularla yapılan görüşmelerde en yüksek talebin plajlarla ilgili geldiğine dikkati çekerek, "Yetkililerden ve görüştüğümüz yolculardan gelen talepler, halk plajları noktasında oldu. Yürüyüş mesafesinde halk plajları oluşturulması gibi talepleri var. Yani deniz, kumsal, plaj olarak ön plana çıktığımızı gösteriyor. Bunun yanında tarihi ve kültürel açıdan ilimizi dünyaya tanıtıyoruz. Bunlardan da yansımalar var. Ayrıca yolcularımızın önemli derecede alışveriş yaptıklarını görüyoruz, bu manada da kent ekonomisine katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Süren, Sinop Limanı'nın erişilebilirlik açısından yolcuları memnun etmesinin gelecek yıllar için umut verici olduğunu sözlerine ekledi.