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Güncel
AA 06.10.2023 09:15

Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı

Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, hamsiden sonra lüferin de kendini göstermeye başladığını söyledi.

"Hamsinin yanı sıra lüferin de ağlara takılmaya başlaması bizleri sevindirdi"

Pehlivanoğlu, lüferin ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini belirterek, "Sezon başladıktan sonra balıkçıların yüzü hamsiyle güldü. Tekirdağlı balıkçılar bir süre burada avlandıktan sonra Karadeniz'e gitti ve orada güzel hamsi oldu. Son günlerde Marmara'daki hamsi bolluğu nedeniyle çevre illerden de gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor. Hamsinin yanı sıra lüfer de ağlara takılmaya başlaması bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol, lezzetinden dolayı lüferin en çok tercih edilen balıklar arasında olduğunu dile getirdi.

Hamsinin yanında lüferin tezgahın gözdesi olduğunu ifade eden Erol, "Lüfer görülmeye başladı. Balıkçıların ağlarına takılan lüferler tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının yüksek olmasına rağmen vatandaşların talep gösterdiği bir balık. İlerleyen günlerde lüfer artabilir" dedi.

Lüferin tanesi Tekirdağ'da tezgahlarda 250 liradan satılıyor.

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