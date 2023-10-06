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Güncel
İHA 06.10.2023 09:45

Kars buz kesti, araçların camları dondu

Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Kars’ta, soğuktan araçların camları dondu.

Kars buz kesti, araçların camları dondu

Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte Kars’ta soğuk hava da yüzünü göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kente araçların camları buz tuttu. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı. Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar baya soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu, soğuk hava Kars’ta başladı diyebiliriz” dedi.

Öte yandan Ekim ayı ile birlikte havalarda soğumaya başladığı Kars’ta araçların camları buz tutarken, vatandaşlarda kışlık giysilerini giymeye başladı.

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