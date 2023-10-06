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Güncel
AA 06.10.2023 10:58

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri tarihi mekanları gezdi

Kastamonu Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu öğrencilerine yönelik kentteki tarihi mekanlar gezisi düzenlendi.

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri tarihi mekanları gezdi

Öğrencilerin kentteki tarihi ve kültürel yerleri tanıması ve derste işledikleri konuları pekiştirmesi amacıyla öğretmenler eşliğinde gezi düzenlenerek bilgi verildi.

Okul müdürü Uğur Kirenci, gezilerin öğrencilere çok şey kattığını vurguladı.

Derslere ait kazanımları gezi esnasında işleyerek öğrencilere sunduklarını aktaran Kirenci, "Öğrenciler gün sonunda okul dışındaki bir mekanda da ders işlenebileceğine şahit oldu. Hem gezerek hem de ilim öğrenerek özgün bir gün geçiren öğrenciler, gezi sonrasında mutlulukla evlerine döndü" ifadesini kullandı.

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