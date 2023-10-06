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Güncel
AA 06.10.2023 11:00

Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Batman'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 111 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 111 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşılan olaylar değerlendirildiğinde, banka hesaplarının kötü niyetli kişilere verilmesi suretiyle dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı anlaşıldığından, vatandaşlarımızın hesap numaralarını ve banka şifrelerini kimse ile paylaşmamaları, hesaplarını kullandırmamaları gerektiği bilinmelidir."

Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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