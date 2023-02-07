Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'den deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından 10 kişiyi kurtardı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Denizli'den Hatay'a giden ekipler, enkazdan 10 kişiyi kurtardı.
Denizli'den deprem bölgesine gönderilen İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personel Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
AFAD koordinasyonunda 75. Yıl Bulvarı ile Ekinci Yolu bölgesindeki 6 farklı alanda yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekibi, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.
Ekiplerin şimdiye kadar 10 kişiyi enkaz altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.
Etiketler: Denizli
Son Haberler
- 10:55
- 10:55
- 10:42
- 10:38
- 10:46
Sıradaki Haber
Ordu'dan deprem bölgesine giden ekipler Malatya'da baba ve kızını kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz