Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Çığ düşmesi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Büyük oranda kardan temizlenen yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki güzergahları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.