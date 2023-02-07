Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya'ya yollayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 tır su, 1 tır gıda ve BURFAŞ bünyesindeki mobil mutfağı 45 personelle Gaziantep'e göndermişti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 beko loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 dozer ve 5 kamyondan oluşan 15 araç, 50 personelle dün akşam saatlerinde Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı.

Bölgeye ulaşıp enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmaya başlanan iş makineleri ile personel, 24 saat esasına göre çift vardiya hizmet verecek ve deprem yaraları tamamen sarılana kadar bölgede kalacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirketlerde çalışan gönüllü personelden oluşan, enkazda ve lojistik hizmetlerde görev alabilecek, çadır kurma konusunda deneyimli 150 kişilik ekip de depremin yaralarını sarmak için Malatya'ya gitti. Dün akşam saatlerinde yolan çıkan ekip bölgede görev yapacak.