Eskişehir İl Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada göre, İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) aktif hale getirildi.

İl Ambulans Servisi ve Eskişehir UMKE olarak kentten 18 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve 101 personel ivedilikle afet bölgesine gönderildi.

Eskişehir'den 1'er ekip Osmaniye ve Gaziantep'te, 16 ekip de Hatay bölgesinde hizmet veriyor. Ayrıca 4 UMKE ekibi Adıyaman'da faaliyet gösteriyor.

Tam donanımlı 2 yedek ambulans da afet bölgesine ulaştırılmak üzere hazır bekletiliyor.

SAKOM ekibimiz 15 personel ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başkanlığında, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre bölgedeki ekipleri koordine ediyor.

Açıklamada, Adıyaman'ın acil durum çağrılarının Eskişehir'e bağlanmasından dolayı vatandaşların acil durumlar dışında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmemeleri uyarısında bulunuldu.