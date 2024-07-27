Denizli'de üzüm hasadı başladı

2023 yılında Denizli'de 31 bin 205 hektarlık bağ alanından 160 bin 666 ton üzüm üretimi gerçekleşen Denizli Türkiye'de üzüm üretimi bakımından 4. sırada; Ege Bölgesinde ise Manisa ilinden sonra 2. sırada yer almakta.



2024 yılında ise bağ alanı 32 bin hektarlık alana yayıldı. Denizli'de üretimi yapılan özellikle çekirdeksiz üzüm çeşitleri ihracat ürünü olarak değerlendirilmekte ve büyük bir kısmı Rusya, AB ve Arap ülkelerine ihraç edilmektedir.



Çekirdekli çeşitler ise daha çok iç piyasada değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen üzüm hasadına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, İlçe Müdürleri ile teknik personelin yanı sıra muhtar ve çiftçiler katılım sağladı. Hasada katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, tüketicilerimizin hem kaliteli hem de fiyatı makul olan ürünlere ulaşmasını dilerken diğer taraftan da üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir piyasa oluşmasını temenni ettiklerini, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar yaptığı konuşmada “Denizli için meyvecilik açısından üzümün önemli bir yeri vardır. İl olarak yaklaşık 32 bin hektar alanda üzüm üretimi yapmaktayız. Bugün ülkemizde ilk hasadı yapılan erkenci çeşit Superior cinsi üzümlerimizin hasadındayız. Tabi ilk çıkan çeşitlerden olduğu için fiyat üreticimizin yüzünü güldürüyor. Hasat edilen ürünler yurt içi ve yurt dışı değişik bölgelerde pazarlara sevk ediliyor” dedi.



“Bu sezon 250 bin tonun üzerinde bir üzüm üretimi beklemekteyiz”



Denizli'de 32 bin hektarlık üzüm üretiminin yapıldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Çınar, “Tabi bu üzümleri topladığımızda ilimiz ekonomisine önemli bir katkısı söz konusu, son yıllarda küresel iklim değişikliğinden dolayı üzümlerimiz ve diğer ürünlerimiz etkilenmekte, geçtiğimiz yıl bir hastalık sıkıntısından dolayı üretim miktarımız düşmüştü ama bu sezon 250 bin tonun üzerinde bir üzüm üretimi beklemekteyiz. Hasadımızın ülkemize ve ilimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.



Buldan Ziraat Odası Başkanı Al konuşmasında; “Bu sene zor iklim şartları altında ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Bahçemizi gezdik, üreticimizin emeğine sağlık. Bu ürün erkenci çekirdeksiz dediğimiz ürün. Ürün özelliği olarak tat oranı biraz daha düşük. Özellikle şeker hastası insanlarımız bu çeşidi daha rahat tüketebiliyorlar. İklim şartları bu sene bizi çok zorladı. Buna rağmen ürünlerimiz güzel. Memleketimize Milletimize hayırlı olsun. Buldan ilçesi olarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.