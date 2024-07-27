Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosu büyüyor

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken Temmuz ayında geçtiğimiz günlerde Nükleer Tıp Uzmanı Uz. Dr. Ceyda Nur Dündar Çağlayan, Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Parlak, Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Aktaş, Üroloji Uzmanı Uz. Dr. Alper Ege Sarıkaya ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Mert Erdemir'i kadrosuna almıştı.



Bugün Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyası üzerinden yapılan paylaşımda ise 1 doktorun daha kadroya dahil olarak göreve başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrem İncefidan'ın kadroya alındığını duyuruldu.