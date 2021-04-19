Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de uyuşturucu madde imal edip satışını gerçekleştiren 3 kişiden 74 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu maddesi imal edip ticaret yapıldığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 kişinin kimliğini belirledi.
Yapılan titiz çalışmalar sonrası operasyon gerçekleştiren ekipler 3 şüpheliyi yakalarken, üzerlerinde satışa hazır toplam 74 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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