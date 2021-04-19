Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu maddesi imal edip ticaret yapıldığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 kişinin kimliğini belirledi.

Yapılan titiz çalışmalar sonrası operasyon gerçekleştiren ekipler 3 şüpheliyi yakalarken, üzerlerinde satışa hazır toplam 74 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

