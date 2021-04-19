Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda Covid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Kıraathanede bulunan 23 kişiye toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.
Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine adresi denetledi.
İş yerinde bulunan 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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