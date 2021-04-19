Kocaeli'de 6 kişinin yaralandığı otomobil ile panelvanın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

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Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp Bursa'da kazalı otomobil ve arazi taşıtlarıyla birleştirmişler

İş yerinde bulunan 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine adresi denetledi.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

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