İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Bozeli köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerince girişlerinde önlem alınan köyde yaşayanların ihtiyaçları bu süreçte Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.​​​​​​​